Жители Котельников собрали необходимую помощь для бойцов СВО и детей Донбасса

В рамках акции «Доброе дело» и в преддверии Всемирного дня гуманитарной помощи, который пройдет 19 августа, в городском округе Котельники состоялся сбор помощи для бойцов СВО и детей Донбасса. Участие приняли активисты МГЕРа, депутаты, общественники, помощь в организации оказывали волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сбор проводится в поддержку тех, кто защищает нашу страну, и в помощь детям, чье детство проходит в непростых условиях.

В рамках акции все желающие могли принести необходимое в пункты приема — это продукты длительного хранения, средства гигиены, инструменты, одежду, детские игрушки, предметы для творчества и другие.

В Котельниках пункты приема работают ежедневно с 10:00 до 20:00 в Доме культуры «Белая Дача» (мкр. Белая Дача, дом № 3) и в Доме культуры «Силикат» (мкр. Силикат, дом № 32).

Вся собранная помощь будет доставлена в региональный распределительный центр в Одинцово, а затем отправится на Донбасс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.