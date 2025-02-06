Жители Кемерова вынуждены неделями ходить по проезжей части до автобусной остановки

В Кемерове жители выражают недовольство из-за засыпанного снегом тротуара в центре города, который огорожен уже на протяжении нескольких недель, сообщает Сiбдепо .

По словам очевидцев, на Советском проспекте несколько недель назад с крыш сбрасывали снег, но кучи снега так и остались на тротуаре, и никто не занимается их уборкой. Вечером, когда кемеровчане возвращаются с работы и идут к остановке, им приходится выходить на проезжую часть, чтобы обойти металлические ограждения, которые также стоят на пути.

Один из местных жителей рассказал, что работает в центре и уже несколько недель наблюдает, что тротуар у остановки «Универсам 1» засыпан снегом — очевидно, это последствия уборки крыши. По его словам, обойти завал можно лишь по краю, где сейчас лед. Когда на остановке много людей, пройти очень трудно, и есть риск травмироваться.

По информации отделения пропаганды ГИБДД Кемеровской ГАИ, снежный вал образовался в ходе ремонта крыши здания по адресу пр. Советский, 45. Подрядчик временно оградил территорию до 15 февраля, уточнил источник.