Жители Каширы осваивают дыхательную гимнастику в рамках проекта «Активное долголетие»

В городском округе Кашира участники проекта «Активное долголетие» осваивают дыхательную гимнастику. Такие занятия помогают укреплять иммунитет, улучшать память и внимание, а также поддерживать мышцы в тонусе. Регулярные упражнения способствуют борьбе с хроническими заболеваниями и улучшают работу всех систем организма.

Дыхательная гимнастика особенно важна для сохранения активности и самостоятельности в пожилом возрасте. Она помогает снизить уровень тревожности и стресса, способствует психологическому комфорту и улучшает общее самочувствие. Эксперты отмечают, что правильное дыхание — это инвестиция в качество жизни и долголетие.

К проекту могут присоединиться женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.