Жители Химок присоединятся к международной патриотической акции

Химки присоединится к международной патриотической акции «Диктант Победы». В этом году она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет 25 апреля по инициативе партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, в преддверии самой акции, по всей стране, а также в Химках, будут организованы различные патриотические мероприятия. В их числе — автопробеги, фотовыставки и конкурсы школьных музеев, направленные на сохранение исторической памяти.

«Такие инициативы помогают укрепить связь между поколениями и прививают уважение к историческому наследию нашей страны», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Присоединиться к акции может любой желающий. Она пройдет на различных площадках по всей России, в том числе за рубежом, в онлайн-формате, а также через официальный сайт диктантпобеды.рф.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.