Жители Химок приняли участие в праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади

На Красной площади прошёл праздничный концерт, посвященный Дню России. Участниками масштабного тожества также стала делегация из городского округа Химки. В её составе — жители, муниципальные депутаты, активисты партии «Единая Россия», представители местного отделения «Молодой гвардии», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«12 июня мы отмечаем День России. Самый важный праздник страны, и эта дата важна для каждого! День России символизирует не только независимость и свободу. Это единство, сила и сплочённость всех народов. С праздником, дорогие соотечественники!», — сказал депутат местного Совета депутатов Александр Васильев.

К поздравлениям всех граждан страны присоединились депутаты Государственной Думы, телеведущие, звезды отечественной эстрады, известные спортсмены.

«День России — это достаточно молодой, но такой значимый для нас праздник. Я поздравляю с ним всех россиян! Добра, счастья и благополучия! Наша сила в единстве», — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Отметим, праздничные концерты и культурно-массовые мероприятия в честь Дня России проходят сегодня во многих городах страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.