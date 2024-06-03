Жители деревни Спасское обсудили с главой Ленинского округа благоустройство памятника

Жители деревни Спасское 16 мая на встрече в рамках формата «выездная администрация» обратились к администрации Ленинского городского округа с просьбой озеленить прилегающую территорию памятника на Спасском проезде, а также заасфальтировать подход к нему для удобства возложения венков в дождливую погоду.

«Сегодня вместе с председателем деревни Спасское Аллой Константиновной Третьяковой осмотрели территорию мемориала и обсудили дальнейшую судьбу важного памятного места, созданного самими жителями деревни в 1960 году. Проект реконструкции уже готов. Задача на этот год — внести в него изменения, согласовать предложение с жителями и утвердить. В весенне-летний период следующего года приступим к благоустройству мемориала „Павшим войнам“», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Последняя реконструкция на территории памятника проводилась в 2017 году. Здесь были установлены стенды об истории создания памятника и героях деревни, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Конечно же, место притяжения всех жителей в памятные дни хочется видеть красивым и благоустроенным. С такой просьбой мы обратились к главе округа Станиславу Каторову и он нас поддержал», — рассказала председатель деревни Спасское Алла Третьякова.

В деревне Спасское по итогам выездного совещания главы городского округа также принято решение о расширении Спасского проезда у памятника.

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