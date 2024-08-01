Жителей Подмосковья просят оповещать о встречах с филином

Одной из самых редких хищных птиц Московского региона считается филин. Его численность на территории Подмосковья заметно сократилась. Популяция оценивается всего в несколько пар. Поэтому Минэкологии Подмосковья просит жителей региона оповещать ведомство о встречах с этой редкой птицей, сообщает пресс-служба эковедомства.

«Филин со смешным латинским названием «Bubo bubo» является редчайшим пернатым представителем Подмосковья. Он занесен не только в Красную книгу Московской области, как вид, находящийся под угрозой исчезновения, но и в Красную книгу Российской Федерации», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он отметил, что, к сожалению, численность этих уникальных пернатых с начала 1960-х годов в регионе заметно сократилась, как и по всему ареалу обитания, поводом этому послужили уничтожение естественных мест обитания, распашки полей и, как следствие уменьшение кормовой базы — грызунов.

«В наиболее угнетенном состоянии находятся популяции в лесной зоне европейской части России, для всей европейской части численность оценивается в 2,5 — 5 тыс. особей», — уточнил министр.

Филин — это удивительная сова, обладающая уникальными привычками и ведущая скрытный образ жизни. Эти ночные хищники предпочитают обитать в глухих лесах, где могут найти укрытие и достаточное количество пищи. Пернатые активны в основном в сумерках и ночью, когда наступает пора охоты. Их основной рацион составляют мелкие млекопитающие, птицы и насекомые. Благодаря своим острым зрению и слуху, филины могут обнаружить добычу даже в полной темноте.

Филины строят свои гнезда в дуплах деревьев или используют гнезда других птиц. Самка обычно откладывает от двух до четырех яиц, которые она высиживает вместе с самцом. Оба родителя заботятся о птенцах, принося им пищу и защищая от хищников.

Эти птицы обладают характерным внешним видом: у них большие глаза, которые помогают им хорошо видеть в темноте, и пушистые ушные пучки, которые придают им особый шарм. Эти хищные птицы также известны своим громким и выразительным голосом, который они издают при общении с партнерами и обозначения своей территории.

В Московской области филина отмечали в городских округах: Лотошино, Шатура и Сергиево-Посадский.

В век информации и технологий мы просим наших ответственных и продвинутых жителей-натуралистов присылать нам любую полезную информацию о нахождении редких видов. Сейчас практически у каждого есть смартфон с хорошей камерой, многие пользуются электронными справочниками-определителями, которые «умеют» определять животных по звукам или же заносят свои заметки в специальные приложения. Нам такая информация тоже необходима, ведь на основании полученных данных проводится мониторинг объектов флоры и фауны, сведения учитываются при издании новой Красной книги», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.