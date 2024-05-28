Жителей Подмосковья просят не разрушать обжитое птенцами гнездо на даче или дома

В Подмосковье у птиц активно проходит период гнездования, у кого-то уже появились птенцы, а кто-то все еще высиживает яйца. Какие-то пернатые не побоялись и обустроили свои гнезда вблизи с человеком, для некоторых людей такие птичьи подарки являются неожиданностью. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что жители присылают в ведомство свои фото и видео с гнездами птиц, обустроенными на окнах домов, в гаражах, на садовых инструментах с вопросами о том, что и как при таких случаях необходимо делать.

«С нашей стороны важно проинформировать наших граждан, чтобы не навредить объектам природы, ведь среди таких нежданных соседей могут быть редкие виды. Если вы заметили гнездо на вашем садовом участке в не самом подходящем для него месте, орнитологи первым делом рекомендуют проверить его на наличие в нем пернатых или яиц. В случае отсутствия и того и другого можно попробовать снять жилище и перевесить на более подходящее для него место. Если же в гнезде есть жизнь, то стоит присмотреться к его обитателям, ведь у различных видов инкубационный период отличается по времени. Можно сфотографировать пернатых соседей и попытаться их определить. В любом случае снимать или разрушать обжитое гнездо не стоит, ведь такие действия могут привести к гибели молодняка и сказаться на популяции вида. Лучшим решением будет оставить жилище на своем месте до появления птенцов и покидания его пернатыми. Обычно это не занимает больше месяца», — отметил Фирсов.

Человеку стоит внимательнее и с осторожностью относиться к объектам природы и не забывать о том, что по соседству с ним живут те, кто также, как и мы заслуживает жизнь на планете.

Недавно Минэкологии давало рекомендации жителям региона при обнаружении ими слетков на земле. В таком случае следует осмотреться, ведь поблизости могут быть родители птенца, которые все еще следят и выкармливают свое детище, поэтому забирать его домой не следует. Это совершенно нормальная ситуация, ведь каждому подрастающему пернатому когда-то нужно пробовать вставать на крыло, чему в тесном гнезде не научишься.

«Мы очень ценим то, что наши жители трепетно относятся к объектам природы и советуются с нами, ведь это говорит о том, что им не безразлична окружающая среда и ее компоненты. С таким отношением можно рассчитывать на благополучное будущее и сохранение природного богатства», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.