Жителей Подмосковья просят быть осторожными во время отдыха у воды

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе профилактических рейдов напомнили населению, что в связи с установившейся теплой погодой сохраняется риск для жизни и здоровья отдыхающих при пребывании на водных объектах. Спасатели настоятельно просят граждан соблюдать осторожность во время отдыха у воды. Специалисты провели профилактические беседы на берегах водоемов, расположенных в различных городских и муниципальных округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов сообщил, что водоемы представляют опасность в любое время года. Человек — не водное существо, его дыхательная система не приспособлена к длительному пребыванию под водой. Поэтому крайне важно быть осторожными во время отдыха у воды.

«Работники противопожарно-спасательной службы рассказали гражданам, что, отправляясь купаться, необходимо уметь хорошо плавать и быть уверенными в собственных силах, реакции и выносливости, которые потребуются в случае чрезвычайной ситуации. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения! Специалисты также настоятельно посоветовали не нырять в незнакомых местах, купаться только в специально оборудованных местах и плавать вместе с хорошо плавающими знакомыми. Не заплывайте за буйки и не удаляйтесь далеко от берега, всегда оставайтесь на виду — это позволит быстро оказать вам помощь при необходимости. Особую бдительность нужно проявлять в отношении детей. Дети — самая уязвимая категория купающихся, их нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, даже если они пользуются нарукавниками или жилетами. Спасатели попросили жителей всегда помнить о мерах безопасности, а также обязательно научить детей плавать и правилам поведения у воды. Кроме того, в ходе рейдов сотрудники учреждения раздали населению памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — заключил Эдуард Морозов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

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