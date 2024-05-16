Жителей Подмосковья проинформировали о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Главное управление региональной безопасности Московской области информирует жителей Подмосковья о новом способе кражи аккаунтов в Telegram. Теперь злоумышленники активно используют публичные места для создания фальшивых точек доступа Wi-Fi. Для подключения к интернету они предлагают воспользоваться авторизацией через Telegram, заверяя, что такой способ самый быстрый, удобный и безопасный. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ региона.

Пользователю предлагается авторизоваться в мессенджере при помощи смс-сообщений с кодом подтверждения, который необходимо ввести для получения доступа к Wi-Fi.

Как только злоумышленники получают код, они завладевают аккаунтом. Это позволяет им отправлять сообщения контактам пострадавшего пользователя, просить финансовую помощь или отправлять ссылки на вредоносные веб-сайты.

ГУРБ Московской области призывает жителей региона быть бдительными при общении в мессенджерах и особенно внимательными к подозрительным запросам или предложениям. Особенно тем, которые касаются предоставления личной информации или доступа к аккаунту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.