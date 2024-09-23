Жителей Подмосковья приглашают принять участие в «Цифровом Диктанте»

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С 10 октября жители Подмосковья смогут присоединиться к Всероссийской акции «Цифровой Диктант» и проверить свои знания в области цифровой грамотности. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Акция позволяет пользователям не только определить уровень своих цифровых компетенций, но и провести анализ ошибок, а также разработать индивидуальную стратегию для развития недостающих знаний и навыков.

Диктант проходит в формате онлайн-тестирования и включает задания, адаптированные под разные возрастные группы: для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

В структуру диктанта входят 5 блоков: Цифровое потребление, Цифровые компетенции, Цифровая безопасность, Цифровые технологии и новый блок, посвященный вопросам использования цифровых финансовых сервисов и услуг — Финансовая киберграмотность.

Принять участие можно самостоятельно с 10 по 28 октября 2024 г. на платформе ЦифровойДиктант.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.