Жителей Подмосковья приглашают принять участие в проекте взаимопомощи «Мы вместе»

сегодня в 17:09

В рамках реализации общероссийского проекта взаимопомощи «Мы вместе» ассоциация волонтерских центров, Государственная компания «Российские автомобильные дороги» и Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» подписали трехстороннее соглашение по предоставлению права бесплатного проезда для транспортных средств, перевозящих гуманитарные грузы в новые и приграничные регионы, по платным автомобильным дорогам. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Основной целью сервиса является упрощение логистических цепочек по доставке гуманитарных грузов на территории новых и приграничных регионов для поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, а также жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Сервисом могут воспользоваться заинтересованные физические лица, общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные, добровольческие (волонтерские) и иные организации.

Координаторами сервиса в субъектах Российской Федерации являются региональные штабы «Мы вместе».

На сегодняшний день к его реализации подключились 43 региона, полный перечень которых расположен по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.