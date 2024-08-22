Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Парламент 2030»

Целью конкурса является развитие молодежного парламентаризма и избирательной культуры молодежи. В 2024 году основными темами конкурса станут «Законотворческие инициативы в сфере совершенствования законодательства об искусственном интеллекте»; «Законотворческие инициативы в сфере поддержки семьи и здоровья нации»; «Законотворческие инициативы в сфере спортивного суверенитета России»; «Законотворческие инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания в Российской Федерации»; «Законотворческие инициативы в сфере преференциальных налоговых режимов на территории России»; «Законотворческие инициативы в сфере совершения законодательства о технологической базе в Российской Федерации»; «Законотворческие инициативы в сфере регулирования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации»; «Законотворческие инициативы в сфере направления правового регулирования сохранения окружающей среды».

Конкурс поддержан: Государственным советом Республики Татарстан; Министерством образования и науки Республики Татарстан; министерством спорта Республики Татарстан; Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России»; национальной системой поддержки талантливой молодежи «Интеграция», Казанским (приволжским) федеральным университетом и другими организациями.

Конкурсные работы, оформленные в соответствии с положением о конкурсе и приложенным образцом принимаются на электронный адрес: alumni.magurt@gmail.com в срок до 20.09.2024.

В этом году прием работ участников конкурса и заседание экспертного совета конкурса состоятся в online-режиме.

В то же время награждение победителей конкурса запланировано традиционно в очном формате.

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