Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фестивале «Казачок»

С 20 по 27 августа 2025 года состоится XXXII Всероссийский фестиваль — конкурс «Казачок» (далее фестиваль), который посвящен Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба организаторов.

Цель фестиваля — патриотическое воспитание на основе изучения и сохранения славных страниц общей национальной истории, российских духовно-­нравственных ценностей и исторической памяти через формирование преемственности поколений, что содействует укреплению единства народов России (указ президента РФ № 314 от 08.05.2024 г.)

Ежегодно, начиная с 1994 года, фестиваль «Казачок» вносит вклад в формирование гражданской позиции, в воспитание патриота Отечества, в укрепление общности Русского мира.

Организаторы фестиваля «Казачок»: Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического воспитания и туризма „Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества, Кубанского казачьего войска, педагогического центра «Каникулы».

В 2025 году в рамках фестиваля «Казачок» состоятся конкурсы «Казачьему роду нет переводу» (вокал, хореография, инструменталисты, фольклор), «Наша Берегиня» (конкурс среди девочек — хранительниц домашнего очага на знание истории Малой Родины, родословной, казачьих традиций и обычаев), «Юный Атаманец» (конкурс среди мальчиков — будущих защитников Отечества по строевой подготовке, рукопашному бою, на знание родословной и традиций, обычаев, истории и культуры своего региона), «Казачьи традиции и современность» (конкурс по декоративно-прикладному искусству), «Родословное древо» (генеалогическое древо своей семьи). Для руководителей и участников фестиваля будут проведены мастер-классы.

Творческие коллективы и солистов Подмосковья приглашают принять участие в фестивале «Казачок».

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