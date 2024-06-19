Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в молодежном кинофестивале «МЫ»

Международный молодежный кинофестиваль «МЫ», организованный МОО ООО «Союз кинематографистов России» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и АНО «Лига творчества» начинает прием конкурсных короткометражных работ, созданных в период с 2023 по 2024 год, сообщает пресс-служба организаторов.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года включительно на сайте кинофестиваля.

ММКФ «МЫ» направлен на популяризацию среди подростков и молодежи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами разных стран. В 2024 году кинофестиваль во второй раз пройдет в Москве с 25 по 29 ноября.

Как и в прошлом году, заявки принимаются в 2-х возрастных категориях: 12-17 и 18-35 лет. Однако, в этот раз в конкурсную программу помимо игровых и документальных короткометражных фильмов включены анимационные короткометражные фильмы, репортажи и веб-проекты/социальные ролики российского и зарубежного производства. Объявление победителей пройдет в 23-х номинациях.

В жюри кинофестиваля под председательством российского медиаменеджера, кинопродюсера, генерального директора Московского Международного кинофестиваля, академика киноакадемии «Золотой орел», профессора Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, профессора кафедры киноискусства Московского Государственного института культуры Н. М. Семиной войдут известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели.

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей пройдет 29 ноября 2024 года в прямом эфире из Большого зала Центрального дома кинематографистов России. В рамках Эха кинофестиваля в регионах России, а также на зарубежных площадках пройдут некоммерческие показы фильмов-участников.

Все подробности — на сайте кинофестиваля и на странице в VK.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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