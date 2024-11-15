Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:02

Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в акциях по сбору вторсырья

16 ноября в Московской области пройдет серия акций по раздельному сбору отходов. К участию приглашают всех экологически ответственных жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Адреса пунктов приема:

Раменский г. о., ул. Гурьева, д. 1А (парковка у ДК «Орбита») — с 11:00 до 13:00;

Раменский г. о., Быково, Школьный туп., д. 1А — с 12:00 до 15:00;

г. о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 (центральный парк, напротив парковки за зданием администрации) — с 12:00 до 15:00;

г. о. Люберцы, Томилино, в Парке сказок у входа со стороны ул. Плеханова, д. 15 — с 12:00 до 15:00;

г. о. Пушкинский, Ивантеевка, мкр. Голландский квартал, д. 26к2 — с 12:00 до 13:30.

Организаторы напоминают, что перед сдачей все вторсырье необходимо подготовить. А именно очистить и компактно упаковать.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.