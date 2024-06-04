Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в акции «Свеча Памяти»

Всероссийская акция «Свеча Памяти» состоится в ночь с 21 на 22 июня 2024 года, сообщает пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Целью проведения акции является формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к историческому прошлому и сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В День памяти и скорби по всей стране в честь павших героев зажгутся миллионы свечей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.