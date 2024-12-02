Жителей Подмосковья приглашают посетить новую общественную баню
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В городском округе Красногорск в микрорайоне Опалиха на улице Благовещенская, дом 10 работает новая общественная баня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В банном комплексе понедельник — социальный день. Для льготных категорий граждан услуги предоставляются бесплатно. Детям скидка 50% предоставляется в будние и выходные дни.
Одновременно работают мужская и женская парная.
Баня в России имеет древние корни и занимает особое место в культуре народа. Банный комплекс — это не просто место для оздоровления и отдыха, это целый ритуал, который имеет свои традиции и особенности. Такой социальный аспект привлекает многих людей, делая банные комплексы популярными местами для проведения времени.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.