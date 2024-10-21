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Жителей Подмосковья приглашают на турнир по информационной безопасности

26 октября стартует отборочный этап соревнований по информационной безопасности Кубок CTF России. Принять участие могут школьники 7-11 классов, студенты и молодые специалисты до 27 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Кубок CTF — это соревнования по информационной безопасности в форме командной игры. В этом году будут выявлены лучшие команды в трех номинациях:

Лучшая школьная команда;

Лучшая студенческая (академическая) команда;

Лучшая команда молодых специалистов до 27 лет.

Турнир включает следующие этапы: Онлайн-этап в формате Task-Based — начало 26 октября в 12:00, окончание 27 октября в 12:00. Оффлайн-этап в формате Attack-Defense — 14 декабря с 9:00 до 19:30. Оффлайн-этап (финальный), формат держится в секрете — 15 декабря с 09:00 до 20:00.

Победитель будет объявлен после подведения итогов соревнований не позднее 20 декабря 2024 г. на сайте мероприятия. Участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.