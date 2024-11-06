Жителей Подмосковья приглашают на Международный форум «Экология будущего»

Как заявляют организаторы, форум станет площадкой для обсуждения ключевых проблем экологии, формирования ориентиров государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, создания условий для открытого диалога между властью, обществом и бизнесом. Участвовать в нем могут профессиональные экологи и общественники, члены природоохранных сообществ, школьники и студенты.

Мероприятие пройдет в субботу, 30 ноября, в кластере «Ломоносов», по адресу: Москва, Раменский бульвар, 1.

Созданное в 1924 году ВООП объединяет как экологов, ученых, так и экологических активистов, неравнодушных людей, которые вносят свой вклад в защиту окружающей среды. Это старейшее экологическое объединение России и самое многочисленное в мире: организация объединяет более 2 миллионов человек и имеет порядка 15 тысяч первичных структур.

Общество является давним другом и партнером подмосковных экологов, активно помогает сотрудникам Минэкологии Московской области вести природоохранную работу. Министерство приглашает к участию в этом важном для российской экологической повестки мероприятии. В программе форума — пленарное заседание «Экология будущего», панельные дискуссии, программа для детей и молодежи, экологический квиз и многое другое. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.