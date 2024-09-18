Жителей Подмосковья приглашают на квиз по истории великого торгового пути

1 октября 2024 года в 14:00 по московскому времени состоится Всероссийский онлайн-квиз «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история развития идей, людей и технологий», организованный Российским обществом «Знание». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Жителей России приглашают проверить свои знания о великом торговом пути, его истории и выдающихся личностях IX–X веков.

Для участия необходимо собрать команду из 7 человек — одного куратора и шести участников. Игра будет состоять из пяти раундов, вопросы будут посвящены ключевым событиям и личностям эпохи. Все команды смогут присоединиться к онлайн-трансляции квиза в официальной группе Российского общества «Знание» ВКонтакте. Ведущим мероприятия выступит блогер, учитель истории и финалист Всероссийского конкурса «Классная тема!» Александр Оджо. По завершении соревнований участники получат сертификаты.

Квиз является частью образовательного проекта «Путь из варяг в греки», в рамках которого по всей стране проходят мероприятия: лекции, мастер-классы, викторины и кинопоказы. Они позволят учащимся глубже изучить историю России и осознать значимость великого торгового пути. Проект продлится до 15 октября и охватит все 89 регионов России.

Регистрация команд открыта до 30 сентября на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.