Жителей Подмосковья приглашают на конкурс творческих работ «Традиция побеждать»

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Российская система качества», при поддержке комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи объявлен Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать», сообщает пресс-служба организаторов.

Целью конкурса является отбор творческих работ, визуализирующих российские победы прошлого, настоящего и будущего, для дальнейшего их размещения на самой широкой номенклатуре товаров российского производства в целях обеспечения узнаваемости Российской Федерации как страны-победителя.

По итогам конкурса будут определены победители в 10 номинациях: «Родина-мать», «Россия как цивилизация», «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Выдающиеся люди». «С чего начинается Родина?», «Сила в правде». «Традиция побеждать», «Мы за мир!», «Спортивный талисман».

Участниками конкурса могут быть физические лица — граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, а также юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября 2024 года.

Полная информация об условиях конкурса размещена на официальном сайте Государственной информационной системы промышленности.

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