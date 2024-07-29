Жителей Подмосковья приглашают на конгресс молодых архитекторов и дизайнеров

17–20 сентября 2024 года в Москве на площадке Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ) пройдет Международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров, сообщает пресс-служба организаторов.

Он состоится параллельно с Международным научно-практическим симпозиумом «Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития», проводимым под эгидой правительства РФ и с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации М. Ш. Хуснуллина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И. Э. Файзуллина.

Конгресс соберет представителей российских регионов и дружественных стран. Кроме основной площадки, в 2024 году пройдет более 10 подготовительных малых мероприятий. Ожидается до 2500 участников очно и более 5000 просмотров мероприятия онлайн.

Одна из основных задач конгресса — усиление позиций российской архитектуры и дизайна в международном сообществе, увеличение экспорта этих услуг. Важная часть подготовки мероприятия — сделать его по-настоящему международным, показать, что мир открыт для наших специалистов, что они обладают ценными компетенциями и могут работать над лучшими международными проектами, развивая свой бизнес в России. Особый акцент в этом году делается на взаимодействие со странами БРИКС+.

Другая важная цель проекта — облегчить трудоустройство молодым специалистам, а также усовершенствовать систему мер федеральной и региональной поддержки по развитию бизнеса архитектурных и дизайнерских бюро, производств, которые они создают.

В рамках подготовки Конгресса также реализуется ряд проектов и исследований: «Инновационные проекты в архитектуре, дизайне и строительстве: молодые предприниматели и инвесторы»; «Предметный дизайн в России и СНГ: вход для молодых»; Обзор-рейтинг «Конкурсы для молодых архитекторов и дизайнеров в РФ и за рубежом»; Аналитический обзор «Тендеры для архитекторов и дизайнеров: как увеличить участие молодых специалистов»; Аналитический обзор «Архитектурные и дизайнерские ВУЗы, профтехучилища, краткосрочные программы глазами работодателей»; Аналитическое исследование «Привлечение молодых архитекторов и дизайнеров на работу в государственные муниципальные и региональные организации: текущие потребности, проблемы, меры поддержки» и другие.

Важнейшую роль в работе и реализации проектов Конгресса играет взаимодействие в профильными российскими и зарубежными ВУЗами как опорными площадками подготовки специалистов, разработки инновационных решений, центром профессиональной коммуникации.

Более подробно ознакомиться с мероприятием можно на сайте конгресса — mcmarch.ru.

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