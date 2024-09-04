Жителей Подмосковья приглашают на экоакцию по сохранению леса 13 сентября

Комлесхоз Подмосковья приглашает всех желающих принять участие в акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая состоится 13 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Центральной площадкой в этом году станет лесной участок в Кучинском участковом лесничестве. Он расположен в г. о. Балашиха в 15 км от МКАД. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки будут курсировать бесплатные автобусы.

Как добраться своим ходом

Чтобы попасть на место самостоятельно, нужно воспользоваться электричкой. С Курского вокзала необходимо отправиться до ж/д станции «Железнодорожная», выход к ул. Лесопарковая. Отсюда до центральной площадки для участников акции будут следовать бесплатные автобусы.

Сбор — в 9:00. Начало — в 10:00.

Посадочный материал и инвентарь будет выдан на месте.

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