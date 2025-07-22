Жителей Подмосковья предупредили об опасности сбора редких грибов

сегодня в 14:14

В Подмосковье разрешен свободный сбор большинства видов грибов без ограничений по времени и месту. Вместе с тем под особой защитой находятся 27 редких видов из Красной книги региона, включая саркосому шаровидную и спарассис курчавый, которые также охраняются Красной книгой России. При этом важно помнить, что краснокнижные грибы не предназначены для употребления в пищу – они представляют как природоохранную ценность, так и потенциальную опасность для здоровья. Сбор редких грибов запрещен законом и влечет за собой штрафные санкции, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Минэкологии Московской области рекомендует перед походом в лес изучить перечень охраняемых видов в Красной книге региона и справочник-определитель, чтобы не сорвать редкий гриб или ядовитого двойника.

Кроме того, ежегодно спасатели фиксируют случаи, когда любители «тихой охоты» теряются в лесу. Чтобы прогулка за грибами не обернулась бедой, важно заранее подготовиться и знать, что делать в непредвиденной ситуации.

Собираясь в лес, наденьте яркую одежду — это облегчит поиски в случае необходимости.

Предупредите родных - сообщите им точный район, куда направляетесь, и ориентировочное время возвращения.

Возьмите с собой заряженный телефон, power bank, нож, спички, воду и небольшой перекус.

Если вы все же заблудились, главное — не паниковать. Остановитесь, прислушайтесь к звукам вокруг и позвоните в службу спасения по номеру 112.

Подавать сигналы можно стуком палки о дерево — звук разносится далеко и поможет спасателям быстрее вас найти.

«Тихая охота» за грибами — прекрасный способ провести время на природе, но безопасность должна быть на первом месте. Соблюдайте простые правила, и тогда поход за грибами принесет только удовольствие и полные корзины ароматных даров леса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.