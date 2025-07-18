Жителей Подмосковья предупредили о заражениях при купании в запрещенных местах

В летний период многие жители Подмосковья стремятся провести время у воды, чтобы освежиться или просто пройтись по мелководью. К сожалению, далеко не все водоемы безопасны и подходят для купания, об этом регулярно напоминают жителям и гостям региона спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин пояснил, что специалисты настоятельно рекомендуют населению отдавать предпочтение официально оборудованным пляжам, чтобы исключить риск возникновения несчастных случаев и проблем со здоровьем. На стихийных же пляжах не дежурят спасатели, дно может быть усеяно опасным мусором и острыми предметами, а в воде обитают патогенные микроорганизмы.

«Работники противопожарно-спасательной службы призывают граждан тщательно подходить к выбору мест для купания и обращать внимание на тревожные признаки, указывающие на опасность водоема. Ключевыми индикаторами непригодности воды для плавания являются: активное цветение (особенно сине-зеленых водорослей), неприятный гнилостный запах, присутствие купающихся животных или большого количества водоплавающих птиц, близость свалок, видимые стоки и застой воды. Специалисты объяснили, что в стоячих водоемах, лишенных течения, происходит интенсивный процесс гниения растительности, в него могут поступать неочищенные сточные воды и накапливаться продукты разложения помета (птичьего и других животных) и мусора. Именно в таких условиях процветают патогены — источники серьезных дерматологических и желудочно-кишечных заболеваний», — сообщил Сергей Щетинин.

Заместитель начальника госучреждения предупредил, что купание в неразрешенных местах чревато заражением целым спектром инфекций.

«Работники подразделений пояснили, что среди них: ротавирусная инфекция („кишечный грипп“), вирусный гепатит А, лямблиоз, амебиаз, шигеллез (бактериальная дизентерия), эшерихиоз (коли-инфекция), а также лептоспироз. Даже кратковременный контакт, например, прогулка по воде, может привести к церкариозу („зуд купальщика“), поражению синегнойной палочкой (вызывает гнойничковые заболевания кожи, отиты, конъюнктивиты) или токсическому воздействию цианобактерий (сине-зеленых водорослей). Спасатели подчеркнули, что при появлении любых настораживающих симптомов после купания в подозрительном водоеме — таких как покраснение кожи, зуд, сыпь, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, лихорадка, кашель, насморк или воспаление глаз (конъюнктивит) — крайне важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о возможном контакте с загрязненной водой», — рассказал Сергей Щетинин.

Заместитель начальника госучреждения добавил, что для инфицирования порой достаточно минимального контакта с водой: случайного проглатывания даже нескольких капель во время ныряния или игр, прикосновения мокрыми руками к лицу (глазам, носу, рту) или просто прогулки по мелководью. Поэтому любителям водного отдыха настоятельно рекомендуется проявлять осмотрительность, выбирать исключительно санкционированные места для купания и в случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить в экстренные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

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