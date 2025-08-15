Жителей Подмосковья предупредили о том, что купаться в прохладной воде опасно

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают, что с наступлением августа воздух становится прохладнее, а вода в водоемах остывает быстрее. Дневного тепла часто уже недостаточно для полноценного прогрева водоемов. Солнце не всегда успевает согреть воду до комфортной температуры, поэтому пловцам необходимо проявлять повышенную осторожность и осмотрительность. Спасатели предупредили, что резкий перепад температур при входе в воду создает опасную нагрузку на организм, особенно для неподготовленных людей. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника территориального управления № 2 Андрей Образцов рассказал, что теплая погода по-прежнему притягивает жителей и гостей региона к водоемам. Но, к сожалению, не все люди в должной мере заботятся о своей безопасности и предпочитают купаться в ближайшем водном объекте. Работники подразделений регулярно напоминают о многочисленных рисках купания в неположенных местах: это и опасные течения, и водовороты, и скрытые под водой коряги или мусор, и крутые обрывистые берега, где легко потерять опору.

«Специалисты обратили внимание граждан на то, что днем вода прогревается не везде и не всегда до безопасной температуры. Если вода холоднее +18°C, лучше воздержаться от купания и оставаться на суше. Для минимизации риска переохлаждения купаться рекомендуется не более 3–5 раз по 10–15 минут с обязательными перерывами на берегу для согревания. Резкие перепады температуры воды и воздуха особенно опасны для гипертоников, пожилых людей и тех, кто употребил алкоголь. Купание в холодной воде является серьезным стрессом для организма и может спровоцировать внезапные проблемы с сердцем и дыханием, обострение хронических заболеваний или болезненные судороги. В такой ситуации, охваченный паникой человек теряет способность держаться на воде и может утонуть. Также крайне важно не плавать на полный желудок, избегать купания в сумерках, вечером или ночью, и не плавать в одиночку. Спасатели подчеркнули, что дети должны находиться у воды и в воде только под непрерывным наблюдением взрослых и на расстоянии вытянутой руки», — заключил Андрей Образцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.