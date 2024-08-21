Жителей Подмосковья предупредили о штрафах за «врезки» в систему водоснабжения

С 19 августа вступили в силу поправки в кодекс об административных правонарушениях РФ, которые увеличивают суммы штрафов за самовольное подключение к централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, эта вынужденная мера должна существенно сократить риски загрязнения водных объектов и земель, которые спровоцированы незаконным увеличением нагрузки на инженерные сети.

«В нашей практике подобные случаи, к сожалению, нередки. Так, только за последнее время факты незаконных подключений были зафиксированы в Жуковском, где местные коммунальщики пожаловались на врезку в систему ливневой канализации, а также в Одинцовском округе, когда была выявлена аналогичная врезка в систему бытовой канализации. В Серпухове, в аналогичных обстоятельствах, был ликвидирован риск загрязнения реки Кюльки. Увеличение штрафов должно заставить задуматься желающих таким образом „сэкономить“ на пользовании системами водоснабжения и водоотведения», — сказал глава эковедомства.

Ранее административная ответственность была предусмотрена только за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Штраф для граждан составлял от 1 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Размеры штрафов не пересматривались с 2007 года и назрела необходимость усиления ответственности за совершение подобных правонарушений.

Теперь закон предусматривает штрафы за самовольное подключение и пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения: для граждан — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.