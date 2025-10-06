Жителей Подмосковья предупредили о новой уловке мошенников с поддельными чатами

Мошенники обновили схему: теперь они не просто притворяются начальником, а создают целые фальшивые рабочие чаты с «коллегами». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Злоумышленники добавляют потенциальную жертву в группу, где есть «руководитель» и «коллеги», и просят срочно обновить данные через бота, якобы для оформления премии, подтверждения пенсии или других важных целей. При переходе в бот запрашивают контакты, а далее — код из СМС. Дальше все по старинке, преступники сообщают жертве о взломе личного кабинета на Госуслугах и убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

Все выглядит как настоящий корпоративный чат: с фото, перепиской и даже с активностью участников. Опасность также состоит в том, что мошенники могут атаковать сразу нескольких сотрудников компании.

Расскажите своим близким и коллегам о подобных схемах и изучайте цифровую безопасность вместе с uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.