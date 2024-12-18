Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

В новой схеме обмана виртуальные аферисты представляется сотрудниками МФЦ и сообщают о неполученных результатах услуг, которые теперь находятся в «архиве». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Злоумышленники уверяют, что закончился срок получения готового документа или результата услуги, и теперь их якобы отправят в архив МФЦ. Это создает ощущение срочности и необходимости быстро решить проблему. Поэтому в ходе телефонного разговора мошенники предлагают пройти регистрацию с использованием конфиденциальной информации и заказать доставку документов на дом. Предложение доставки документов на дом — еще одна уловка, которая направлена на то, чтобы заставить человека поверить в реальность ситуации и передать свои данные. Затем потенциальной жертве приходит СМС с «проверочным» кодом. Когда человек сообщает мошенникам код, они получают доступ к его онлайн-банку или личному кабинету на портале «Госуслуги». Так преступники получают персональные данные.

Чтобы обезопасить себя и не оказаться в руках киберпреступников, никогда не сообщайте свои личные данные и коды из СМС-сообщений третьим лицам. Прерывайте все подозрительные звонки без выполнения требований собеседника. Позвоните в организацию по официальному номеру (Единый номер контакт-центра МФЦ Московской области: 122 голосовое меню 3) или посетите ее лично. Адреса и график работы подмосковных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Если вы обращались в МФЦ Подмосковья, вам может позвонить голосовой помощник и сообщить о готовности результата. Звонок поступит с номера +7 (498) 602-26-00. Никакие персональные данные он запрашивать не будет.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.