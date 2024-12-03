Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

В новой схеме обмана мошенники предлагают пользователям смартфонов вернуть на устройство приложения, которые недоступны для скачивания, например, банковские сервисы или популярные социальные сети. О том, как не попасться на уловку преступников, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Злоумышленники просят ввести посторонние данные для входа в учетную запись. После этого они получают полный доступ к устройству. Так мошенники полностью блокируют смартфон, а за разблокировку просят огромную сумму денег.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, никогда не вводите чужие данные от учетных записей на своем устройстве. Скачивайте приложения только из официальных источников и будьте осторожны с предложениями «обойти ограничения».

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.