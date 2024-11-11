Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с лотереями в Интернете

Появилась новая мошенническая схема с фальшивыми лотереями в Интернете. Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, не доверяйте неожиданным сообщениям о призах и выигрышах, а также не переходите по подозрительным ссылкам. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В новой схеме обмана пользователю присылают ссылку на сайт, где предлагается открыть коробочки с призами. Уже с первых попыток жертве выпадает денежный «выигрыш». Чтобы его получить, нужно перейти по специальной ссылке и ввести данные своей банковской карты. По этой схеме злоумышленники крадут не только деньги, но и реквизиты банковских карт своих жертв.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать