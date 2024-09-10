Жителей Подмосковья предупредили, что гаджеты могут стать причиной пожара

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы обращают внимание граждан на то, что неправильное обращение с зарядным устройством для гаджетов может привести к возгоранию, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин рассказал, что любое мобильное устройство — это электроприбор, который несет потенциальную пожарную опасность. Поэтому с ним нужно быть предельно аккуратными.

«Зарядка мобильных устройств, смартфонов, планшетов и других гаджетов может стать причиной возгорания. К сожалению, мало кто заботится, отключив телефон, выдернуть шнур из розетки. Неконтролируемое и неограниченное по времени пребывание зарядного блока в сети чревато коротким замыканием и воспламенением», — сказал Сергей Жукин.

Начальник территориального управления порекомендовал максимально обезопасить процесс зарядки гаджетов.

«Во избежание пожара необходимо класть подключенные к сети гаджеты на негорючую поверхность, подальше от легковоспламеняющихся предметов. По окончании процесса зарядки важно не просто выдернуть шнур из гаджета, но и обесточить сам зарядный блок. Следует также объяснить необходимость подобных действий детям. Культура безопасности поможет избежать неприятных ситуаций, сохранит вашу жизнь и здоровье», — сказал Сергей Жукин.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.