Жителей Одинцовского округа приглашают к участию в конкурсах к Дню Победы

Жителей Одинцовского округа приглашают принять участие во всероссийских творческих конкурсах «Вечная память ВЕТЕРАНАМ», «Подвиги наших СОЛДАТ» и «На службе ОТЕЧЕСТВУ», посвященных Дню Победы. Подать заявки могут дети и взрослые до 31 августа 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурсы проходят в рамках всероссийского проекта «Рисуй с нами» (0+). Его цель — воспитание у подрастающего поколения патриотизма, уважения к героическому прошлому страны и сохранение исторической памяти через творческое самовыражение детей и молодежи.

Принять участие могут все желающие независимо от возраста. Для этого необходимо отправить электронную заявку на сайте рисуйснами.рф в разделе «Заявка» или на странице выбранного конкурса.

Работы принимаются в нескольких номинациях: рисунок — художественная работа в любой технике; фотография — постановочный или сюжетный снимок, выполненный лично участником; поделка — изделия декоративно-прикладного искусства, включая аппликацию, вышивку, выжигание, роспись по различным материалам, изделия из дерева и глины. Положения и условия размещены на сайте проекта. Вопросы можно направить по электронной почте info@risyisnami.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.