Для многих участников он стал работающей системой социальных лифтов и важным шагом в построении карьеры. Прием заявок открыт до 31 мая 2026 года.

В 2026 году Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» стартует в 23-й раз, продолжая объединять активных жителей регионов вокруг задач развития своих городов и сел. За годы реализации вокруг проекта сформировалось сообщество из более чем миллиона участников — от школьников до экспертов и наставников. Конкурс остается площадкой, где идеи жителей регионов получают федеральное признание и ресурсы для реализации. Авторы лучших идей ежегодно получают поддержку: денежные премии, путешествия по России, баллы к ЕГЭ, участие в форумных кампаниях, стажировки и предложения о работе.

Новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия» открывает дополнительные возможности для субъектов Российской Федерации: расширяется программа постконкурсногосопровождения, усиливается экспертная поддержка региональных инициатив. Ключеваяноминация года «Единство народов моей страны» приурочена к Году единства народов России.

«За годы совместной работы конкурс „Моя страна — моя Россия“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ объединил более 450 тысяч участников из всех регионов нашей страны. Для многих людей стало внутренней потребностью преображать жизнь вокруг себя, реализовывать проекты для своей малой родины, своего города, своего села. В этом году конкурс включает в себя 12 номинаций, одна из которых посвящена Году единства народов России — „Единство народов моей страны“. Она объединяет инициативы, направленные на укрепление единства и сохранение культурного наследия. Уважение к традициям и общему историческому прошлому — это основа единства народа и устойчивого развития государства. Конкурс остается уникальной возможностью для каждого внести реальный вклад в развитие своей территории и всей страны», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2025 году в ходе заявочной кампании на конкурс поступило более 74 тыс. проектов со всех регионов страны. По итогам многоступенчатой экспертизы 72 инициативы были признаны лучшими и получили награды.

От Московской области в прошлом сезоне конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» подали заявки 4 269 жителей. Восемь из них вышли в финал, где им предстояло защитить свои проекты онлайн. По итогам конкурса один финалист стал победителем.

В новом сезоне организаторами предусмотрено два основных направления конкурса — для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет — «Сказки народов моей страны». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные рамки не предусмотрены.

Всего в этом сезоне предусмотрено 12 номинаций, охватывающих широкий спектр направлений — от развития образования и науки до цифровизации, предпринимательства, туризма, экологии, здравоохранения и территориального развития.

«Конкурс „Моя страна — моя Россия“ — это возможность для каждого человека заявить о своей идее и получить поддержку для ее реализации. В прошлом сезоне на конкурс поступило более 74 тысяч заявок. Для нас это не просто цифра, а показатель доверия и готовности людей брать ответственность за развитие своих территорий. Именно поэтому мы усиливаем программу постконкурсного сопровождения, расширяем экспертную поддержку и создаем дополнительные возможности для финалистов — от участия в грантовых инициативах до образовательных программ и партнерских проектов. Приглашаю жителей всех регионов страны присоединиться к новому сезону. Если у вас есть идея, которая может принести пользу вашему городу, селу или региону — сейчас самое время заявить о ней. Конкурс готов стать для таких инициатив точкой роста и поддержки», — отметил руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

До 31 мая жители всех регионов страны могут подать заявки на сайте moyastrana.ru и представить свои проекты. С 1 по 15 июня экспертное сообщество конкурса проведет отбор и определит 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 16 июня по 31 августа финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами конкурса.