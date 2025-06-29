Жителей львовского Дрогобыча попросили надевать маски из-за взрыва на заводе

сегодня в 19:21

На объекте промышленной инфраструктуры Дрогобыча в Львовской области произошли взрывы, после чего там начался пожар. Из-за задымления жителей города попросили надевать маски, сообщает РБК .

К горожанам обратилась лавный государственный санитарный врач региона Наталья Иванченко. Она рекомендовала проживающим в зоне задымления оставаться в помещении, плотно закрывать окна и двери.

По ее словам, на улице надо пользоваться средствами защиты дыхания. Также жителям рекомендовали пить много воды. Сейчас специалисты проводят в городе лабораторные исследования.

В Дрогобыче находится Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод, где и произошли взрывы.

Между тем в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Были атакованы объекты военно-промышленного комплекса страны.