Жителей Кузбасса предупредили об опасных погодных условиях

В ночь с 21 на 22 марта в Кузбассе ожидаются опасные погодные условия

Агентство по защите населения и территории Кузбасса предупредило жителей о том, что в ночь с 21 на 22 марта и в течение дня 22 марта в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия, представляющие опасность для населения, сообщает Сiбдепо .

По информации экспертов, ожидаются метели в отдельных районах, образование гололеда и скользкие дороги, западный ветер с порывами до 15-20 м/с, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в ночное время.

Временами видимость может снижаться до 1-2 километров.

Пресс-служба агентства призывает граждан серьезно относиться к метеорологическим предупреждениям, а также проверять исправность дымоходов перед использованием газовых приборов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.