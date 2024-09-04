Жителей Коломны предупредили о штрафах за сброс стройотходов на площадках ТКО

Нарушителей, складирующих на контейнерных площадках строительные отходы, оштрафуют в упрощенном порядке. В Коломне участились случаи несанкционированного сброса отходов. В управлении ЖКХ администрации округа напомнили, что в тариф по обращению с ТКО не включены такие отходы, как отработанные шины и строительный мусор. А значит их запрещено складировать на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На территории городского округа Коломна более 270 контейнерных площадок, которые преимущественно относятся к многоквартирным домам и более 400, расположенных в частном секторе», — рассказывает начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Артем Дорожкин.

Большим подспорьем в борьбе с нарушителями становятся камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». С их помощью только за вторую половину лета было зафиксировано 20 сбросов мусора с машин. По номерам были установлены их владельцы, которым в таком случае назначается штраф по упрощенной процедуре.

«Размер штрафа для граждан — до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для юрлиц — до 200 тыс. рублей», — напомнили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В администрации округа назвали самые проблемные площадки, на которых зафиксировано наибольшее количество нарушений. Они находятся на улицах Шилова, Козлова, в Колычеве на улице Южной, а также на проспекте Кирова в районе дома № 41.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев