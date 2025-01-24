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Жителей и гостей Подмосковья приглашают на серию акций по раздельному сбору отходов

25 и 26 января в Московской области волонтеры проведут мероприятия по раздельному сбору отходов. К участию приглашают жителей и добровольцев, готовых оказать помощь в сортировке и погрузке вторичных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

25 января акции пройдут:

В Богородском округе по адресу: г. Ногинск, ул. Советская, д. 45. Время — с 12:00 до 14:00.

В Одинцовском округе по адресу: пос. Лесной Городок, ул. Лесная, дом № 10. Время — с 10:00 до 12:00.

В Дубках по адресу: ул. Дениса Давыдова, д. 1 (общежитие ВШЭ). Время — с 9:30 до 10:30.

В Звенигороде по адресу: ул. Ленина, д. 30. Время: с 14:00 до 15:00.

В пос. Часцы, д. 11, время — с 15:00 до 16:00.

В Кубинке по адресу: п. Старый Городок, ул. Школьная, дом № 25. Время — 14:00 до 15:00.

В Химках по адресу: ул. Германа Титова, дом № 14/1, время — с 12:00 до 13:00.

В Электростали по адресу: на углу улиц Корешкова и Мира. Время — с 12:00 до 14:00.

26 января акции пройдут:

В Дмитровском округе по адресу: Дмитров, ул. Профессиональная, д. 103. Время — с 11:00 до 12:00.

В Королеве по адресу: ул. Строителей, д. 15а. Время — с 12:00 до 14:00.

В Солнечногорсе по адресу: Менделеево, ул. Куйбышева, д. 1, гараж № 274. Время — с 11:00 до 12:00.

В Химках по адресу: ул. Германа Титова, д. 14/1. Время — с 12:00 до 13:00.

Жителям напоминают, что вне акций сухие отходы можно приносить в синие баки, расположенные на контейнерных площадках. Все вторсырье доставляется на современные комплексы для дальнейшей переработки.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.