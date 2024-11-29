Жителей и гостей Подмосковья приглашают на акции по раздельному сбору отходов

30 ноября на территории Московской области пройдет серия акций по сбору вторичных ресурсов. К участию приглашаются все неравнодушные к окружающей среде граждане региона. Новичкам организаторы помогут разобраться в процессе сортировки на месте, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.