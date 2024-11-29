Жителей и гостей Подмосковья приглашают на акции по раздельному сбору отходов
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
30 ноября на территории Московской области пройдет серия акций по сбору вторичных ресурсов. К участию приглашаются все неравнодушные к окружающей среде граждане региона. Новичкам организаторы помогут разобраться в процессе сортировки на месте, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В Одинцовском городском округе экологические мероприятия пройдут по адресам:
- поселок Лесной городок, ул. Лесная, д. 10 — с 10:00 до 12:00;
- село Немчиновка, Советский проспект, д. 4, Немчиновский КДЦ — с 14:30 до 15:30;
- город Одинцово, Новая Трехгорка, площадка между ул. Кутузовская, д. 74б и ул. Чистяковой, д. 80 — с 11:30 до 13:30;
- город Звенигород, ул. Ленина, д. 30 — с 14:00 до 15:00.
В Ленинском городском округе акции пройдут по адресам:
- город Видное, ул Советская, д. 24, возле школы № 5 — с 11:00 до 13:00;
- город Видное, ул. Ольховая, д. 5, возле входа в школу № 9 — с 12:30 до 13:30;
- город Видное, пос. Расторгуево, ул. Ольгинская, д. 53, возле входа в школу № 5 — с 11:30 до 12:30.
Принимаются фракции в чистом и отсортированном виде.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.