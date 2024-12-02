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Жителей и гостей Лобни приглашают на мероприятия в парках

В парках Лобни запланированы развлекательные и спортивные мероприятия на всю неделю, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, 2 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха лобненцев ждут занятия в вокальной студии.

3 декабря — обучение игре на гитаре и секция ориентирования с Александром Черноусовым.

4 декабря гостей парка приглашают на творческие мастер-классы, а также концерт, посвященный международному Дню инвалидов.

6 декабря в парке Киово посетителей ждут творческие мастер-классы и настольные игры, а в Центральном парке — занятия в вокальной студии и скандинавская ходьба с Еленой Александровой.

7 декабря утром в ЦПКиО запланирован забег проекта «5 верст», мастер-класс по изготовлению картин шерстью, а вечером ретро-дискотека — «Молоды душою» (50+).

8 декабря — игровая программа для детей, дискотека, мастер-классы и квест «Алиса в стране чудес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.