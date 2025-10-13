Жителе Королева приглашают на спортивный праздник «Осень.Fest!»

С наступлением осени парки Королева представляют новую программу мероприятий. Центральный парк и парк «Костино» приглашают всех желающих насладиться свежим воздухом и увлекательными активностями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В павильоне «ПРОзнания» в Центральном парке ожидает множество интересных мастер-классов и занятий. Участники смогут: изучить тайны космоса в программе «Шаг в космос», овладеть основами программирования с помощью школы KIBERone, научиться создавать изделия из макраме совместно со студией «Macrame and you», а также погрузиться в увлекательный мир инженерии с проектом «Эра инженеров».

Для любителей активного отдыха по понедельникам и вторникам проведут «Веселые старты» и экопрогулки в Центральном парке, а по средам и четвергам — в парке «Костино».

Кроме того, в парках жителей всех возрастов ждут бесплатные игры в настольный теннис, а для детей будут проходить познавательно-игровые программы от клуба «Солнышко» в парке «Костино».

А в эту субботу в Центральном парке состоится грандиозный спортивный праздник «Осень.Fest!», где королевцев ждут зарядка, мастер-классы и турниры. И в парке «Костино» стартует «Азбука спорта» с множеством активностей для всей семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.