Житель Уфы угрожал взорвать аэропорт, так как хотел попасть в тюрьму

Житель Башкирии очень хотел найти себе дом и поесть, что придумал план, как попасть в тюрьму, сообщает Ufa1.ru .

Молодой человек закончил школу, отслужил в армии, женат не был и нигде не работал. Летом он приехал в Уфу, был трезвым, но понимал, что денег нет, ночевать негде, еще и есть хочется. Он попытался устроиться на работу в хостел, но принимать его не хотели. Прошло три дня, а он так и не поел и не поспал.

Тогда молодой человек решил переночевать в аэропорту, а уже там, придумал, что можно сесть в тюрьму, где ему дадут поесть да поспать.

Он забежал в отель, сказал, что у него бомба, но ему не поверили. Тогда злоумышленник побежал на второй этаж и заперся в одном из помещений, открыл окно и выпрыгнул. Схватив сумку, он побежал в сторону аэропорта, там сказал сотрудникам транспортной безопасности, что принес с собой бомбу.

Он «кричал и истерил», требовал вызвать полицию и переговорщиков, но в то же время орал, чтобы к нему никто не приближался. Силовики переговорили с молодым человеком, оцепили территорию. Ему предложили «не совершать глупостей», положить рюкзак и отойти. Но мужчина отказался.

Специалисты поняли, что у орущего лжетеррориста нет проводов или других признаков взрывчатки, поэтому ему заломали руки и уложили на асфальт. В его вещах взрывчатых веществ не нашли.

В приговоре прописано, что подсудимый осознавал ложность сведения о взрыве и то, что его сообщение может вызвать панику и страх.

Психиатрическая экспертиза показала, что молодой человек полностью здоров и понимал, что вторил. Его приговорили к 3 годам и 2 месяцам в колонии-поселении.

