Житель Подмосковья выплатил 730 тыс руб алиментов после включения в реестр должников

Судебные приставы Московской области взыскали с мужчины 730 000 рублей алиментной задолженности после внесения его в реестр неплательщиков, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

С 2017 года мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере четверти всех видов дохода. Первоначально бывшие супруги самостоятельно решали вопрос выплат, однако в 2024 году взыскательница обратилась в Луховицкое районное отделение судебных приставов с заявлением о принудительном взыскании.

В результате расчета задолженности за три года сумма составила 730 000 рублей. В рамках исполнительного производства приставы ограничили должника в праве выезда за границу и управлении автомобилем, арестовали денежные средства на счетах и направили постановление о взыскании части зарплаты в бухгалтерию организации, где мужчина был учредителем и директором. Также был составлен акт описи бытовой техники, которую оставили должнику для самостоятельной реализации.

Несмотря на принятые меры, задолженность сохранялась. Переломным моментом стало включение мужчины в реестр должников по алиментам, о чем он получил уведомление через портал Госуслуг. После этого мужчина полностью погасил долг, перечислив средства со счета своей фирмы на депозитный счет судебных приставов.

В результате приставы взыскали не только основную сумму долга, но и более 87 000 рублей исполнительского сбора. Контроль за текущими алиментными платежами продолжается.

Электронные сервисы ФССП России на портале Госуслуг позволяют гражданам получать информацию о возбужденных исполнительных производствах и оплачивать задолженности онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.