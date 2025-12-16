Житель Подмосковья стал одним из победителей хакатона «Первый кубок нейроконтента»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с институтом развития интернета, Национальным центром «Россия» и АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта»подвела итоги третьего хакатона спецпроекта «Первый кубок нейроконтента», который прошел в Красноярске. Проект направлен на поддержку специалистов, создающих с помощью нейросетей актуальный контент о достижениях страны. За главный приз боролись 24 команды из разных регионов России. В числе призеров команда, в составе которой участник из Московской области, сообщает пресс-служба платформы.

«Первый кубок нейроконтента» – специальный проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», который объединяет контент-менеджеров, копирайтеров, видеомейкеров, моушн-дизайнеров и AI-креаторов и позволяет множеству людей показать, как с помощью новых технологий можно формировать позитивный, созидательный образ страны.

Победителем третьего хакатона спецпроекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стала команда«Явь и Навь». Партнер проекта АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» заключит с ней контракт на сумму 500 тысяч рублей для производства социально значимого контента. Кубок участникам вручил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

«Я очень счастлив, что первым мероприятием филиала Национального центра в Красноярске стал именно «Первый кубок нейроконтента». Это задало планку для всех будущих событий в этом пространстве. Кубок собрал неординарных людей, увлеченных своим делом, и я уверен, что все мероприятия Национального центра в Красноярске будут такими же. Мы даже не думали, что идея собирать команды, которые создают нейроконтент, станет такой успешной. За таким контентом будущее, он дает возможность людям реализовываться. И мы будем идти по этому пути. Администрация Президента будет делать так, чтобы у детей, молодых ребят, у всех, кто хочет этим заниматься и увлекаться, для этого были возможности», – подчеркнул заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Третий хакатон спецпроекта «Первый кубок нейроконтента» прошел в рамках открытия филиала Национального центра «Россия» в Красноярске при поддержке Правительства Красноярского края. Всего на участие в Кубке было подано 614 заявок из 82 регионов России и зарубежных стран (Республики Беларусь, Республики Абхазия, Киргизской Республики и Республики Молдова). В рамках мероприятия 85 креаторов в 24 командах выполняли кейсы, объединенные общей темой – «Красноярский край будущего – это…» – по различным направлениям: «Туризм: заповедная тайга и гастрономия», «Многонациональная и многокультурная семья», «Научные разработки и инновации» и «Профессии будущего для молодежи».

«Дорогие участники, вы – те самые люди, которые доказывают, что будущее создается сегодня. Каждый ваш проект, который сегодня представлен, – это синергия человеческого капитала и цифрового интеллекта. Ваши работы – это подтверждение того, что возможности рождаются там, где есть смелость мыслить по-новому, экспериментировать и соединять, казалось бы, несоединимое: логику кода и полет фантазии. Пусть этот день станет для вас моментом признания, знакомства с единомышленниками, отправной точкой для больших проектов», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участник из Московской области – Андрей Семенов – вошел в число победителей в составе команды «Явь-и-Навь», занявшей 1 место в кейсе в кейсе «Научные разработки и инновации». Сюжеты роликов в этом кейсераскрывали, как фундаментальные исследования красноярских научных школ трансформируются в прорывные технологии. Это и разработки в области цифровизации горного производства, и инновационные решения по созданию «зеленого алюминия», и передовые биотехнологии по переработке отходов лесопромышленного комплекса. Особое внимание можно уделить кооперации науки и промышленности.

На каждом этапе кубка участников оценивали по скорости икачеству создаваемого контента, а их задачи охватывали полный цикл производства: от генерации текста и изображений с помощью нейросетей до создания анимации и сборки итогового видео. В церемонии награждения приняла участие генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Она выступила с приветственным словом и пожелала конкурсантам удачи.

В экспертное жюри проекта вошли заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина, директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев, директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов, Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова, заместитель руководителя – руководитель службы «Центр управления регионом» КГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края» Анна Осикова, руководитель ИТ-компании «Кеды профессора», победитель Премии «Россия – страна возможностей» Константин Егошин, заместитель генерального директора компании Media Wise, сопредседатель комитета АРИР «Ai/Ml» Виктория Колесникова, директор по развитию территорий, Корпорация 1Т, федеральные проекты Код Будущего и Кадры для БАС Евгений Лузганов.

Накануне третьего хакатона «Первый кубок нейроконтента» одержал победу в «Премии Рунета – 2025» в специальной номинации «Соревновательный проект по ИИ-контенту». Проект был отмечен высокими оценками жюри за актуальность, соответствие стратегическим трендам и создание практической площадки для освоения AI-технологий. Получение одной из самых авторитетных ИТ-наград России показывает ключевое значение конкурса и для ИТ-сообщества, и для всей страны.

Спецпроект проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.