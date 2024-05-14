Житель Подмосковья полностью погасил 1,1 млн долга по алиментам в ходе дознания

В Подольском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании с него алиментов в пользу несовершеннолетнего сына 2015 года рождения в размере ¼ части от всех видов дохода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по региону.

В рамках исполнительного производства судебные приставы установили наличие у должника в собственности автомобиля и вынесли постановление о наложении запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Также должника ограничили в праве выезда за пределы РФ.

Далее, в связи с тем, что гражданин в течении двух и более месяцев не выплачивал алименты в полном объеме, судебный пристав-исполнитель составила протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи должнику за неуплату без уважительных причин, в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего сына, было назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов. Данный вид административного наказания он исполнил, однако мер к официальному трудоустройству не принял, в Центр занятости на учет в качестве безработного не встал, алиментные обязательства не исполнял.

Указанными действиями должник совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей. В связи с чем дознавателем Подольского районного отделения судебных приставов Главного управления в отношении неплательщика алиментов было возбуждено уголовное дело.

Именно эта мера принудительного исполнения оказалась действенной — должник уже в ходе дознания погасил образовавшуюся задолженность в размере 1,1 млн рублей в полном объеме.

Дальнейшее исполнение судебного решения об уплате текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.