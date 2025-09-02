Житель Подмосковья погасил задолженность по алиментам после возбуждения дела

Возбуждение уголовного дела в отношении должника стало весомым аргументом в пользу полного погашения алиментной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Жителя Подмосковья суд обязал ежемесячно уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части со всех видов его дохода. Данное решение суда поступило на принудительное исполнение в ГУ ФССП России по Московской области. В 2023 году в Шатурском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.

Свои обязанности гражданин первые два года исполнял исправно — официально работал и алименты удерживались из его заработной платы. Но в конце прошлого года мужчина уволился и в связи с этим перестали поступать алиментные платежи.

С целью исполнения решения суда о взыскании алиментов судебный пристав вынесла постановления об ограничении должника в пользовании специальным правом в управлении транспортными средствами и об ограничении его на выезд за пределы страны. Далее сотрудник органов принудительного исполнения составила протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи должнику за неуплату без уважительных причин, в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, было назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. И даже после привлечения к административной ответственности мужчина погасил лишь небольшую часть задолженности, образовавшейся с начала текущего года.

Учитывая этот факт, дознаватель Шатурского РОСП после проведения доследственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

После уведомления должника о возможном уголовном наказании он произвел полную оплату долга по алиментам на сумму 182 тысячи рублей. Факт полного погашения алиментной задолженности послужит основанием для прекращения уголовного дела, решение о котором уже будет принимать суд.

Дальнейшее исполнение судебного решения об уплате текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников органов принудительного исполнения.

