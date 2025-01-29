Житель Подмосковья не смог продать квартиру из-за долга по штрафу за пьяное вождение

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, тем самым подвергнув опасности жизнь других участников дорожного движения. В отношении нарушителя составили административный протокол. По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным, лишил прав на полтора года и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Когда должник не погасил задолженность в установленный срок, судебный пристав не только арестовал его банковские счета, но и ограничил выезд за границу. Поскольку мужчина продолжил игнорировать исполнение решения суда и не принял меры к уплате задолженности по административному штрафу, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении квартиры, принадлежащей должнику.

В результате должник погасил свою задолженность в размере 30 тыс. рублей, оплатив также 2,1 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда.

Этот случай подчеркивает эффективность мер принудительного исполнения в борьбе с нарушителями закона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.