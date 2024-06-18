Житель Якутска уверял Путина, что президент похож на него

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Путин встретился с жителями Якутска на улице

Российский президент Владимир Путин посетил столицу Якутии и пообщался с местными жителями. Во время встречи мужчина, стоявший в толпе в кепке, заявил политику, что Путин похож на него. Видео с места событий публикует Life.ru .

Глава государства вышел из машины кортежа, начал говорить с людьми и обмениваться рукопожатиями. В этот момент мужчина из толпы заявил Путину, что считает себя и президента похожими.

«Ну, мы все друг на друга похожи», — ответил Путин.

Президент общался с горожанами у стадиона, где пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия игр «Дети Азии». После посещения столицы Республики Саха президент отправится в Северную Корею.

По Якутску Путин передвигался на премиальном лимузине российского производства.