Житель Дубны собрал уникальный экскаватор для строительства дома

Вячеслав Косачев из Дубны самостоятельно собрал полноприводный экскаватор, чтобы подготовить участок для строительства дома и сэкономить на услугах частных компаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудник Объединенного института ядерных исследований Вячеслав Косачев решил построить дом и для этого создал собственный экскаватор. Машина готова на 99% и уже используется для расчистки снега, хотя изначально была предназначена для выравнивания участка.

Вячеслав ранее не имел опыта в сборке подобной техники, кроме небольших слесарских навыков. Он самостоятельно изучал конструирование, сварку и гидравлику, используя видеоролики, книги и нейросети. Многие детали, включая стрелу для ковша, он изготовил сам, а редукторы взял от «Жигулей». Часть комплектующих была приобретена на маркетплейсах.

«Задние колеса приводятся в движение от гидромоторов, а усилия на передние передаются через цепи. И таким образом получается полный привод», — пояснил Вячеслав Косачев.

По его словам, на создание экскаватора ушло около 200 тысяч рублей, тогда как аналогичные минитрактора стоят от 1 миллиона. Вячеслав отметил, что сборка техники стала для него не только способом сэкономить, но и возможностью отвлечься от основной работы. Следующая цель — строительство дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.